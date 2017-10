"Não caiu a ficha ainda", comemora santa-mariense que marcou golaço pelo Inter na casa da Seleção

Talentos daqui 18/10/2017 | 19h49 Atualizada em

A última semana, certamente, não sairá da memória das amigas e colegas na Escola Municipal Sérgio Lopes, Gabriela Gonçalves, 15 anos, e Taiane Flores, 16. Especialmente para a mais velha. As duas foram titulares na campanha que rendeu o terceiro lugar ao sub-16 do Inter, de Porto Alegre, no Torneio de Desenvolvimento do Futebol, competição da Conmebol e da CBF, disputada do dia 10 até o domingo, na Granja Comary, casa de seleção brasileira, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Taiane, que fez sua estreia pelas Gurias Coloradas - nome do time feminino do Inter - , formou dupla de zaga com Isadora, constantemente convocada para a seleção brasileira de base. Mais do que isso, a santa-mariense fez um gol, de falta, ainda na fase de grupos, fechando o placar em 2 a 0 contra o Imperial, do Paraná.

– Não caiu a ficha ainda (ter feito o gol), ainda mais na Granja Comary. A técnica tinha pedido para uma canhota bater a falta, e eu estava muito confiante para chutar. Fui feliz. Fico feliz em poder ter ajudado o Inter – conta Taiane.

Gabriela já estava no grupo colorado há mais tempo. Foi campeã gaúcha, vencendo a final sobre o Pelotas, onde a amiga Taiane atuava. Na Granja Comary, usou a camisa 9. Apesar de não ter balançado as redes, foi importante no time e titular em todos os jogos.

Gabriela (à esquerda) foi a referência no ataque do time colorado Foto: Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

– Foi uma experiência nova para mim e para todo o grupo. Foi muito bom, foi uma competição difícil. Procurei dar o meu melhor em todos os jogos – relata Gabriela.

O Inter acabou eliminado nas semifinais para o São Paulo. Na disputa pelo terceiro lugar, venceu o Aliança, de Goiás, por 4 a 2, nos pênaltis, com uma cobrança sendo convertida por Taiane. A competição é uma espécie de Copa do Brasil, mas também é uma etapa da Liga Desarrollo (Liga de Desenvolvimento), organizada pela Conmebol.