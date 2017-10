Murillo Team fatura cinco títulos em campeonato gaúcho de taekwondo

Em peso no pódio 23/10/2017 | 20h45 Atualizada em

A equipe Murillo Team segue fazendo bonito nos tatames gaúchos. No final de semana, em Guaíba, a delegação, composta por nove atletas, voltou com cinco ouros e uma prata no Campeonato Gaúcho de Projetos Sociais de Faixas Coloridas. A competição também era uma seletiva para participar da Copa do Brasil de Taekwondo.

Irmãos Murillo levam bronze em competição de taekwondo no Paraná

Dois deles, já mais conhecidos no cenário do taekwondo local, os irmãos Matheus Murillo, 16 anos, e Gabriel Murillo, 14, garantiram a vaga para disputar a competição em Brasília, nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Apesar de outros lutadores terem sido campeões, apenas a dupla conseguiu a classificação. É que eles são faixas-pretas.

Irmãos Murillo embarcam a Londrina para disputa do Open Brasil Sul de Taekwondo

Também ficaram com o ouro no evento do fim de semana, Sara Abreu e Alice Irion Moreira, na luta, e João Ernesto Prestes Beltrame, no poomsae (demonstração técnica do taekowndo). Vitor Fontana Fernandes foi prata.