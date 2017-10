Maria Portela tenta segundo título de Grand Slam de Judô em Abu Dhabi

Para subir no ranking 26/10/2017 | 20h11 Atualizada em

Em setembro, Portela perdeu nas quartas de final do Mundial para a número 1 do mundo, Chizuro Arai, do Japão

Foto: Mayorova Marina / IJF,Divulgação

Em uma cidade que traz boas lembranças para a judoca Maria Portela, ela tenta o seu segundo título de Grand Slam. A atleta, natural de Júlio de Castilhos e radicada em Santa Maria, entra nos tatames na madrugada desta sexta-feira, a partir das 4h30min, para a disputa do Grand Slam de Abu Dhabi, da Federação Internacional de Judô. As finais serão a partir das 9h.

O primeiro troféu dessa competição ela conquistou em 2012, em Moscou. Naquele mesmo ano, também faturou o Grand Prix, justamente em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Em sétimo lugar no ranking mundial na categoria até 70kg, Maria é a melhor colocada entre as 16 judocas que disputam o Grand Slam. Na chave A, sua primeira luta seria contra a russa Valentina Maltseva, em 36º lugar no ranking. Passando, enfrentaria a vencedora do confronto entre Natascha Ausma, da Holanda, 23ª colocada, e Miriam Butkereit, da Alemanha, número 78 do mundo, na decisão de vaga às semifinais. A holandesa, inclusive, foi derrotada pela Raçudinha na primeira luta do Grand Prix de Tbilisi, conquistado pela castilhense em abril, na Geórgia. Ausma ficou com o bronze.

O Grand Slam de Abu Dhadi teve as suas lutas iniciais ontem, com pratas de Rafaela Silva (57kg), Érika Miranda (52kg) e Felipe Kitadai (60kg). É o penúltimo evento do Circuito Mundial 2017, e distribui até mil pontos ao campeão. Caso fique com o título, Maria pode assumir a quarta colocação. Além disso, vale vaga para o Mundial de São Petesburgo, na Rússia, em dezembro.