Maria Portela garante o bronze em Grand Slam de Abu Dhabi

O segundo título de Grand Slam não veio, mas a judoca Maria Portela, nascida em Júlio de Castilhos e revelada em projeto social em Santa Maria, subiu no pódio no Grand Slam de Judô de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, na manhã desta sexta-feira. A medalha na categoria até 70 kg ocorreu após uma vitória com autoridade sobre a alemã Laura Vargas Koch, que foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Na primeira luta pelo grupo A, Maria bateu Valentina Maltseva, da Rússia, número 36 do mundo, com um ippon (principal golpe do judô). Com isso, garantiu vaga na final da chave, equivalente às quartas de final. Pela frente, a alemã Miriam Butkereit, 78º colocada no ranking mundial. A castilhense conseguiu um wazari, mas foi imobilizada até o ippon. Mesmo com a derrota, a Raçudinha foi para a repescagem para disputar o bronze.

Na primeira luta da repescagem, vitória sobre Lola Mansour, da Bélgica, 41ª no ranking, que sofreu três punições. Na decisão pelo terceiro lugar, outra alemã, Laura Vargas Koch, 37ª melhor do mundo. Logo no início da luta, Maria aplicou um wazari e, após um novo wazari e uma imobilização, terminou com um ippon, resultado que deu a vitória à Raçudinha.

Na decisão pelo terceiro lugar, Maria Portela venceu Laura Vargas Koch, da Alemanha Foto: Gabriela Sabau / Federação Internacional de Judô

A campeã foi Anna Bernholm, da Suécia, 16ª do ranking, que derrotou a holandesa Kim Polling, 28ª. Esse foi o terceiro bronze de Maria em Grand Slams. Além disso, ela também tem um ouro e duas pratas.