Itaara entrará na disputa da Série Bronze de Futsal em 2018

Novidade em quadra 31/10/2017 | 18h23 Atualizada em

A região deverá ter mais um time na Série Bronze de Futsal em 2018. Neste ano, foram oito equipes na área de cobertura do Diário. Com a desistência e o fim do Nova Geração, ficaram sete. Mas o número aumentará novamente com a chegada da Associação Itaara Futsal (AIF).

ACF perde e é eliminada da Série Bronze de Futsal

O projeto para que o município entre no circuito do futebol de salão gaúcho está em fase final, mas o elenco que disputará a competição já está formado. A ideia foi do ex-jogador Humberto Petrarca, que atuou nas séries Bronze e Prata nos anos 1990, por SER Itaqui e Uruguaianense, respectivamente. E o sonho foi comprado pelos dirigentes das 12 equipes que participam do Campeonato Citadino de Itaara.

ACF, de Caçapava do Sul, larga em vantagem nas quartas de final da Série Bronze de Futsal

– A comunidade gosta muito de futsal. Aos sábados, quando ocorrem os jogos, o ginásio lota. Comecei a conversar com os dirigentes, e eles acharam viável. Agora, onde vamos, o pessoal pergunta como está, se vai sair ou não. É uma cidade muito engajada na parte esportiva – conta Petrarca.

Após eliminação na Série Bronze, União Independente decide futuro nesta semana

Na próxima semana, será feita uma reunião para formalizar a ata de fundação da AIF e eleger sua primeira diretoria. Em seguida, os dirigentes devem formalizar a parte jurídica da entidade. O elenco que participará da Bronze já conta com 18 atletas, todos da própria cidade, exceto dois, que são de Santa Maria. No entanto, nenhum atleta será remunerado. Apenas o técnico e os preparadores físico e de goleiros devem receber algum salário.

"Eram vândalos", desabafa presidente do União após confusão em jogo de eliminação na Série Bronze

– Hoje, todos os atletas vão jogar no amor. Eles não vão ganhar nada, mas também não vão gastar um real. A gurizada está muito motivada. É um grupo com jogadores entre os 22 e 34 anos, que sempre tiveram esse sonho de jogar uma competição a nível profissional e nunca tiveram a oportunidade – adianta Petrarca, que será o diretor de futebol da equipe.

Leia mais notícias sobre futsal

A estimativa é que os gastos da primeira fase girem na casa dos R$ 15 mil. Os recursos serão destinados por patrocinadores, incentivos fiscais, viabilizado por um projeto de lei apresentado à Câmara de Vereadores.

– Temos total apoio da prefeitura, da Secretaria de Esportes e da Câmara de Vereadores. A partir de dezembro, vamos começar a captação. Vamos partir para o comércio e para a indústria. Temos algumas pedreiras aqui, e estamos negociando incluir no nome da equipe. A comunidade sabe que jogar a Bronze não é barato, e eles estão dispostos a ajudar – destaca Petrarca.

A casa da AIF será o Ginásio Municipal de Itaara, que tem capacidade para 400 pessoas. Os outros representantes da região na Bronze são o União Independente e a UFSM Futsal, de Santa Maria, a SER Santiago, de Santiago, ACF, de Caçapava do Sul, La Máquina, de São Sepé, Palmeiras, de São Gabriel e SI Cruz Alta, de Cruz Alta.