Inter-SM divulga data de lançamento dos uniformes da temporada 2018

Manto a caminho 18/10/2017 | 15h22 Atualizada em

Em 9 de novembro, o Inter-SM lançará a nova linha de uniformes da temporada 2018 da Divisão de Acesso. O local escolhido para a apresentação foi o Shopping Praça Nova, na BR-287, no Bairro Patronato, em evento marcado para as 20h. Na ocasião, será realizado um desfile para mostrar o produto aos torcedores. Haverá uma promoção para quem estiver usando alguma camiseta do clube.

De acordo com o departamento de marketing alvirrubro, o manto, produzido pela fornecedora de materiais esportivos Squema, terá detalhes lembrando os 90 anos do Inter-SM, comemorados em 16 maio do próximo ano.

''O lançamento dos uniformes promete ser diferente do que o torcedor santa-mariense está acostumado a acompanhar durante as temporadas'', publicou a assessoria de comunicação do Inter-SM nas redes sociais.

Um plano de sócios totalmente reformulado também será apresentado durante o evento.