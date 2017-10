Ídolo do Inter-SM é elogiado por Tite em programa de Galvão Bueno

Orgulho 24/10/2017 | 16h03 Atualizada em

O técnico da seleção brasileira, o gaúcho Adenor Bachi, o Tite, acabou dando um presente de aniversário antecipado para um dos grandes ídolos da história do Inter-SM. O treinador disse que uma das suas inspirações na carreira é Tadeu Menezes, ex-jogador e técnico do alvirrubro santa-mariense, que completa 71 anos no próximo domingo. O elogio veio na noite desta segunda-feira, durante sua participação no Programa Bem, Amigos!, de Galvão Bueno, no canal SporTV. Veja o trecho aqui, a partir dos cinco minutos.

O assunto veio à tona após declarações de Neymar e Zidane, que participaram da premiação de melhores do mundo da Fifa, na tarde de segunda-feira, e elogiaram Tite. Após, o comentarista e ex-jogador Casagrande peguntou ao comandante da seleção:

"Você podia até não jogar, mas queria treinar e ter o tratamento igual. Teve algum treinador que você foi treinado e se comportava dessa maneira ou você é assim porque viu que assim é o melhor método de fazer?", questionou Casagrande.

Foi então que Tadeu Menezes foi referenciado por Tite:

"Carlos Alberto Silva e Tadeu Menezes, no interior do Rio Grande do Sul. Ele dava o treinamento, pegava os outros atletas que estavam fora e tinha o mesmo tratamento", explicou Tite.

O lateral-direito do Inter-SM nos anos 1970 e comandante do time de Santa Maria campeão gaúcho do interior em 1981 (que levou o clube da cidade ao Brasileirão do ano seguinte) foi técnico de Tite no Esportivo, de Bento Gonçalves, em 1984.