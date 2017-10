Guilherme Tocchetto, o Guile, será o braço-direito de Munhoz na Divisão de Acesso

Comissão técnica 25/10/2017 | 20h03 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New CO DSM

Guile, 32 anos, é formado em Educação Física pela Fames e tem especialização e mestrado pela UFSM Foto: Charles Guerra / New CO DSM

A menos de três meses do início da pré-temporada para a Divisão de Acesso de 2018, o Inter-SM está perto de fechar a sua comissão técnica. Desta vez, na tarde desta quarta-feira, o clube divulgou o nome de Guilherme Tocchetto, 32 anos, como auxiliar técnico. O primeiro a fechar havia sido técnico Vinicius Munhoz, que renovou o contrato pouco depois da eliminação nas semifinais para o São Luiz, de Ijuí, em junho. No início deste mês, Otávio Baggiotto Bettega, 30 anos, foi confirmado como novo preparador físico, auxiliado por Ricardinho Lima. Outro, anunciado anteriormente, foi Mateus Bolivar, ex-preparador de goleiros, agora, analista de desempenho.

Guile, como é conhecido, é formado em Educação Física pela Faculdade Metodista de Santa Maria (Fames) e tem especialização e mestrado pela UFSM. Como profissional, teve experiências nas categorias sub-11, 12, 14, 15 e 17 do Novo Horizonte, como técnico, de 2013 até o ano passado, e no sub-20 do União Independente, no Estadual de Futsal, neste ano. Será sua primeira oportunidade no futebol profissional.

– A minha expectativa é tentar aprender ao máximo e contribuir da melhor forma que puder, para o que o Munhoz achar necessário. Quero contribuir para atingirmos a expectativa da torcida e da diretoria – afirma Guile.

O novo auxiliar conta que já conhece um pouco do modo de trabalho de Munhoz, por ter feito um estágio de duas semanas durante a pré-temporada alvirrubra em 2017.

– Depois do estágio, tive algumas conversas informais sobre as ideias dele para a montagem da comissão e planejamento. Ele já tinha me dito sobre a vontade de contar com gente que tem um perfil acadêmico. É um cara muito atualizado. É um trabalho que vai ser facilitado pelo nosso pensamento ser bastante parecido – destaca.

O técnico Vinicius Munhoz elogia o seu novo auxiliar, que substitui Thiago Costa.

– Acompanhei ele um pouco de longe no futsal e sempre tive boas informações do seu trabalho. Ele tem um perfil que me agrada, e que culminou com a proposta que fizemos – resume Munhoz.

Agora, falta apenas o nome do novo preparador de goleiros para concluir a comissão técnica.