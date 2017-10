Grêmio vence por 3 a 0, mas Renato prega cautela

Libertadores 26/10/2017 | 08h32 Atualizada em

O Grêmio praticamente garantiu sua ida às finais da Libertadores nesta quarta-feira em uma vitória esmagadora sobre o Barcelona de Guaiaquil, por 3 a 0, na casa do adversário, no Equador. Mas o técnico Renato Gaúcho foi cauteloso em sua manifestação depois do jogo.

– O Grêmio não está classificado. Da mesma forma que ganhamos aqui, eles podem ganhar lá em Porto Alegre. Temos uma boa vantagem, lógico, mas o Grêmio não está na final. O Barcelona foi muito eficiente contra Palmeiras e Santos, e continua tendo nosso respeito. Temos que jogar mais 90 minutos ainda – disse o técnico, referindo-se ao segundo jogo das semifinais, em Porto Alegre, na próxima quarta-feira, dia 1º de novembro.

Ao avaliar o desempenho do time tricolor no estádio Monumental, o treinador fez questão de elogiar o compromisso tático.

– Taticamente, nossa equipe foi muito bem. Sabemos da nossa qualidade técnica. Todo mundo contribuiu para a vitória. Não demos espaços, aproveitamos as jogadas laterais, valorizamos a posse de bola. E, acima de tudo, o Grêmio foi mortal. No primeiro tempo, tivemos duas chances, e foram dois gols. No início do segundo tempo, eles erraram, e marcamos o terceiro.

Dois dos gols da partida foram marcados pelo atacante Luan, que provou ter recuperado ritmo de jogo após voltar de lesão. O lateral direito Edílson marcou o outro tento gremista e ainda deu uma assistência.

Mas outro jogador também foi destaque na partida e ganhou elogios de Renato Gaúcho após o apito final: Marcelo Grohe.

O goleiro do Grêmio fez uma defesa inacreditável no início da etapa final. O atacante Ariel Nahuelpán recebeu de Damián Díaz dentro da pequena área e chutou com força, à queima-roupa. Grohe pulou com os braços abertos e conseguiu evitar o que seria o desconto dos equatorianos.

– Foi a defesa do ano. Uma das melhores que vi na minha vida. Era início do segundo tempo, com 2 a 0. Levar um gol poderia complicar o placar – disse Renato.