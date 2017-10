Grêmio São-Pedrense e 7 de Setembro avançam às quartas de final da Copa Diário

Segue o jogo 24/10/2017 | 21h01 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Sete de Setembro (de amarelo) venceu o Boca Junior e avançou às quartas de final Foto: Charles Guerra / New Co

A coordenação da Copa Diário de Futebol Amador confirmou, nesta terça-feira, a manutenção dos resultados das duas partidas de volta das oitavas de final da competição que não haviam terminado, no domingo. Os confrontos entre Boca Junior e 7 de Setembro, no campo do Charrua, em Santa Maria, e Grêmio São-Pedrense e Colorado, em São Pedro do Sul, foram encerrados antes do tempo regulamentar devido a confusões.

Porto Alves, Gaúcho, Restinga, Vila Operária, Ituano e Lokomotv avançam na Copa Diário

No duelo entre Grêmio São-Pedrense e Colorado, os jogadores visitantes alegaram que a torcida de São Pedro do Sul estava arremessando pedras em direção aos santa-marienses, e abandonaram o campo com 30 minutos do segundo tempo. Na súmula, o árbitro relatou que não foi constatada a alegação, por isso, foi mantido o resultado de 3 a 0 para o time da casa, que agora enfrenta o Locomotv nas quartas de final.

Leia todas as notícias sobre a Copa Diário

Já jogo entre Boca Junior e 7 de Setembro foi encerrado pelo árbitro por falta de segurança, após tumulto causado pelo time mandante. Sendo assim, a vitória do 7 de Setembro por 3 a 2 foi confirmada. O adversário do time de São Martinho da Serra será a seleção de Restinga Seca.

As duas equipes ainda podem recorrer da decisão até esta quarta-feira, às 18h, junto aos coordenadores da Liga Santamariense de Futebol Amador e organizadores da Copa Diário.