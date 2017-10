Flávio Pinheiro perde na estreia no Campeonato Brasileiro de Muay Thai

Não deu 23/10/2017 | 20h54 Atualizada em

O lutador Flávio Pinheiro, da Associação Guerreiros Thai (AGT), de Santa Maria, foi derrotado no Campeonato Brasileiro de Muay Thay, em Ribeirão Preto, no último sábado. O atleta de 24 anos perdeu logo na primeira luta, para o paulista André Silva.

– Eu fiquei surpreso com a qualidade das lutas dos profissionais. Nosso grande problema é o dinheiro, com nossos atletas vindo de trabalho social. Em 2018, queremos trazer o Brasileiro para Santa Maria, através de um projeto do Proesp. O Flávio, hoje, é um dos principais atletas do nosso Estado. Ele acabou perdendo a luta no segundo round, após resvalar no ringue e sofrer duros golpes – avalia Garda.

Agora, a AGT volta suas atenções para competições locais. Em 11 de novembro, em Portão, ocorre a 2ª edição do Attack New Talents. Em dezembro, Santa Maria recebe lutadores para o 6º Combat Guerreiros Thai.