FGF divulga data do congresso técnico da Divisão de Acesso 2018

O congresso técnico da Divisão de Acesso 2018 será realizado em 11 de dezembro, na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em Porto Alegre, às 14h. A data da reunião entre representantes de clubes e dirigentes da FGF foi confirmada na tarde desta terça-feira.

Na ocasião, serão definidos os dias de início e fim da competição, além da fórmula do campeonato e a tabela de jogos. Em função da Copa do Mundo, há uma possibilidade de a Divisão de Acesso ser antecipada. No entanto, a maioria dos clubes do interior é contra a mudança.