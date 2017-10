Faxinal do Soturno é campeão de Interseleções de Veteranos

Seleções do interior 19/10/2017 | 15h53 Atualizada em

A seleção de Faxinal do Soturno venceu, pelo segundo ano consecutivo, o torneio Interseleções de Veteranos, realizado em Dona Francisca, no último domingo. A competição, destinada a atletas acima dos 35 anos, contou com a participação de seleções de seis municípios. Além da campeã Faxinal e da vice e anfitriã, Dona Francisca, também estavam na disputa Restinga Seca, Agudo, Formigueiro e São João do Polêsine.

Depois dos faxinalenses passarem pelos restinguenses na semifinal, por 1 a 0, encontraram na decisão os donos da casa, que bateram Agudo, também por 1 a 0. Na disputa pelo título, empate em 0 a 0 no tempo normal. Nos pênaltis, Faxinal venceu por 5 a 3 e levou a taça pelo segundo ano seguido.