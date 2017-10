Fames/União vence o Malgi em Pelotas e segue vivo na luta pela classificação às semifinais

Na briga 23/10/2017 | 20h37 Atualizada em

No primeiro confronto contra o Malgi (de preto), Fames/União acabou perdendo em Santa Maria por 6 a 1 Foto: Charles Guerra / New Co

As meninas do Fames/União Independente reagiram e subiram na tabela da Chave 3 do Estadual Feminino de Futsal. Depois de perderem em casa por 6 a 1 para o Malgi, de Pelotas, no feriado de 12 de outubro, as santa-marienses foram até o sul do Estado e deram o troco, domingo. Com um 3 a 0 no placar, com gols de Aline (duas vezes) e Jéssica, o time segue vivo na disputa por uma das duas vagas do grupo às semifinais. Como são apenas três times no grupo, uma derrota dificultaria muito as chances de classificação.

Com o resultado, a Fames/União assume a vice-liderança do grupo, com três pontos e saldo de dois gols negativos. As pelotenses lideram com quatro pontos, mas tem apenas mais uma partida a ser realizada, contra o Cometa, de Rodeio Bonito, fora de casa. A equipe de Rodeio Bonito, por sua vez, só jogou uma vez e empatou com o Malgi.

– A vitória deu ânimo para o grupo e nos deixou muito bem no campeonato. Temos dois jogos para conquistar a classificação. Se ganharmos agora em casa, classificamos para a semifinal. Temos que fazer o dever de casa. Para primeiro ano está muito bom, estamos deslumbrando chegar em uma semifinal – avalia o técnico Mário Machado.

Os dois próximos jogos do grupo serão entre as santa-marienses e o Cometa. O primeiro duelo será em Santa Maria, no próximo fim de semana.