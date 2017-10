Fames/União empata e fica perto da classificação no Estadual Feminino

Pertinho 29/10/2017 | 15h22 Atualizada em

Gurias santa-marienses fazem boa campanha na segunda fase do Estadual Feminino Foto: Charles Guerra / New Co

As meninas do Fames/União Independente estão perto de conseguir a classificação para as semifinais do Estadual Feminino. Um empate, no próximo sábado, contra o Cometa, em Rodeio Bonito, coloca as santa-marienses na disputa por uma vaga na final. No último sábado, no Ginásio do Corintians, a vitória não veio no detalhe e o placar ficou em 3 a 3.

As santa-marienses abriram 3 a 0 de vantagem, com gols de Tiphanie, Aline, de falta, e de Shai. Mas nos últimos cinco minutos, as visitantes buscaram o empate, fazendo o terceiro gol com 50 segundos para o fim da partida.

– Foi no fôlego. Essa equipe está treinando cinco vezes por semana desde o início da competição. Nós treinamos no máximo duas e só uma hora, por falta de ginásio, então, isso fez a diferença. Mas jogamos muito bem, com uma marcação muito sólida. Mostra que a equipe está numa crescente. Começamos a ser respeitados, porque ouvimos aqui e lá em Pelotas, as adversárias dizendo que não iriam dar chances para morto. Não é assim, aqui também trabalhamos duro – desabafa do técnico Mário Machado.

Agora, o Fames/União divide a liderança da Chave 3 com o Malgi, de Pelotas, com quatro pontos. O Cometa é o terceiro, com dois. Tanto as santa-marienses quanto as pelotenses ainda têm um jogo contra a equipe de Rodeio Bonito, fora de casa. As santa-marienses jogam primeiro, no próximo sábado e com um empate se classificam.