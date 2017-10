Estreia do futebol de campo do Jesma é marcada por surpresa aos estudantes

Novidades 23/10/2017 | 20h31 Atualizada em

Gustavo foi escolhido o melhor em campo e recebeu camisa do Inter-SM das mãos do supervisor de futebol do clube, Paulo Santos

A segunda-feira marcou o início das disputas no futebol de campo dos Jogos Escolares de Santa Maria (Jesma). Quatro partidas abriram a primeira rodada dos grupos A e B na categoria mirim. Todos serão no Estádio Presidente Vargas, a casa do Inter-SM. Nesta semana ainda haverá confrontos na quinta-feira. Os demais compromissos ocorrerão em 30 e 31 de outubro, e 6, 8, 9 e 10 de novembro, sempre a partir das 13h30min. Além dessa novidade, outra surpresa é a premiação ao melhor jogador da partida. Por iniciativa do próprio clube, o destaque dentro de campo ganhará uma camisa alvirrubra.

Na terceira partida desta segunda-feira, entre a Escola Básica Estadual Dr. Paulo Lauda e Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o pequeno Gustavo Barcellos, de 11 anos, foi o melhor em campo. Mesmo com a derrota da sua escola por 3 a 1, o camisa 11 mostrou toda a sua técnica e incomodou a defesa adversária com arrancadas em velocidade pelo lado direito, mesmo sendo menor que os rivais. O seu gol só não saiu por culpa da trave. Tímido, ele agradeceu o presente, entregue pelo supervisor de futebol do Inter-SM, Paulo Santos.

– É uma maneira de motivar as crianças e reconhecer o trabalho dos professores e das escolas. É uma homenagem que fazemos para as crianças. Para nós, pode parecer uma coisa simples, mas, para eles, tenho certeza que vale muito. Também é bom participarmos para poder observar algum menino. Sempre aparece alguma pérola – destaca Paulo.

A professora Mariana Corrêa Soares, que comandou o time da Paulo Lauda, conta que o entusiasmo dos alunos em jogar em um estádio foi contagiante nos dias que antecederam a estreia.

– A maioria deles nunca tinha entrado em um estádio. Eles estavam muito eufóricos desde que souberam que jogariam aqui – relata a professora.

O superintendente de esportes da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Givago Ribeiro, explica que a parceria com o Inter-SM busca, justamente, oportunizar essa vivência aos jovens, além de criar um vínculo com o único clube da cidade em atividade.

– A gente pensa muito no lado da criança, como ela vai se identificar jogando em um estádio de verdade. A gente vê a emoção deles – destaca Givago.