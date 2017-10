Estádio Presidente Vargas também registra prejuízos pós-temporal

Danos da casa alvirrubra 20/10/2017 | 20h20 Atualizada em

Assim como em vários pontos de Santa Maria, o Estádio Presidente Vargas também contabiliza os prejuízos causados pelo temporal da madrugada de quinta-feira. De acordo com o vice-presidente do clube e um dos responsáveis pelo departamento de patrimônio do Inter-SM, José Adelar Tâmbara, três locais da casa alvirrubra sofreram danos com o vendaval: o vestiário dos visitantes, o pavilhão da bocha e um ginásio ao lado. Todos tiveram destelhamentos.

Pavilhão da bocha perdeu parte do telhado Foto: Paulo Santos / Arquivo Pessoal

O valor estimado do prejuízo gira em torno de R$ 15 mil. Além dos danos materiais, o temporal atrapalhou a sequência de um importante trabalho extracampo. É que o Inter-SM aguardava para os próximos dias a visita dos bombeiros visando à liberação de dois alvarás: um para o estádio e outro para o pavilhão da bocha. No entanto, a vistoria será adiada até o conserto dos estragos.