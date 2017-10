Escola Marista Santa Marta domina etapa regional do Bom de Bola Brasil e leva dois títulos

Campeões 25/10/2017 | 18h08 Atualizada em

Meninos e meninas da Escola Marista Santa Marta, de Santa Maria, fizeram bonito nesta quarta-feira e conquistaram os títulos da fase regional do Bom de Bola Brasil, competição entre escolas organizada pelo Instituto Bom de Bola. Todos os jogos foram realizados nesta tarde, nos campos do Imembuy e do Gauchão, na Avenida Hélvio Basso, em Santa Maria, e reuniram colégios de 17 municípios.

Leia as últimas notícias de Esportes

Os alunos do Marista Santa Marta, do Bairro Nova Santa Marta, representaram os santa-marienses por terem sido os campeões dos Jogos Escolares de Santa Maria (Jesma) no ano passado. E eles não decepcionaram. No masculino, a conquista chegou após uma virada contra a Escola Dom Antônio Reis, de Faxinal do Soturno, por 2 a 1. No feminino, vitória tranquila por 4 a 0 contra a Escola Ângelo Furian, de Pejuçara.

Estreia do futebol de campo do Jesma é marcada por surpresa em Santa Maria

– É um título muito importante para nós. É um projeto que realizamos desde o ano passado. Chegamos preparados. Tínhamos apenas três reservas, porque cinco não puderam vir por conta do temporal que destelhou a casa deles na semana passada. Agora, vamos brigar pelo título estadual – comemora o professor Dainan Lanes, técnico do time masculino.

– É o trabalho da gurizada, que é guerreira, que tem que ressaltar. Tem pais que ainda estão arrumando os estragos nas casas. Sabíamos do potencial delas – complementa o professores Fábio Belous, treinador das meninas.

Além de municípios da Região Central, também estiveram na disputa cidades da Fronteira Oeste, como Uruguaiana. Agora, os santa-marienses disputam o título estadual em Passo Fundo, em 17 de novembro.

Os Jogos Bom de Bola Brasil compreendem atletas de categorias infantil e mirim.