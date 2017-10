"É muita bondade dele", agradece Tadeu Menezes após elogio de Tite

Reciprocidade 24/10/2017 | 20h27 Atualizada em

O ex-jogador e ex-técnico do Inter-SM Tadeu Menezes se dirigia até o campo do Imembuy, em Santa Maria, junto com o seu filho, Fábio Ribas, para as atividades da escolinha do Grêmio na cidade (onde Fábio é um dos coordenadores), na manhã desta terça-feira, quando recebeu a notícia de que fora elogiado pelo técnico da seleção brasileira, Adenor Bachi, o Tite. O comandante de Neymar e companhia disse, na noite de segunda-feira, no programa Bem, Amigos!, de Galvão Bueno, no canal Sportv, que o santa-mariense prestes a completar 71 anos, no domingo, foi um dos treinadores que influenciaram no seu modo de trabalhar. Veja o vídeo aqui, a partir dos cinco minutos.

Ao ser questionado pelo ex-jogador e comentarista Casagrande sobre destinar um tratamento igual a todos os jogadores e se teve algum treinador que era assim e o influenciou, o gaúcho não titubeou.

"Carlos Alberto Silva e Tadeu Menezes, no interior do Rio Grande do Sul. Ele dava o treinamento, pegava os outros atletas que estavam fora e tinha o mesmo tratamento", explicou Tite, que foi jogador de Tadeu em 1984, no Esportivo, de Bento Gonçalves.

Tadeu agradeceu a referência do seu ilustre ex-jogador.

– É muita bondade dele. Acho que a gente colhe o que planta. Ao longo da vida, pautei meu trabalho por isso. Não canso de ressaltar o trabalho do Tite, mas, antes de mais nada, a pessoa que ele é. Ele só tem sucesso porque é uma pessoa sensacional, extremamente honesta e profissional. Se quiser saber sobre o Tite, nunca pergunte ao presidente de um clube, pergunte ao roupeiro, ao cozinheiro, ao zelador. Fiquei muito feliz. Até sou meio chato, não gosto de receber elogios, mas vindo desse amigo, que tenho uma admiração muito grande, pelo homem que é, fico agradecido – afirma Tadeu.

Sobre o "tratamento igual", mencionado por Tite, Tadeu conta que sempre procura tratar as pessoas da mesma forma, e conta um episódio em que o técnico teria seu contrato rescindido no Esportivo, após uma lesão no joelho.

– O Tite foi um grande jogador, poderia ter sido de primeira linha, precocemente teve uma lesão no joelho. Tínhamos reuniões, e o presidente marcou uma. Ele queria rescindir o contrato com o Tite. Eu cheguei e disse que eles eram úteis por serem experientes e que contava com eles. O treinador que quer ter um relativo sucesso, tem que ter um cuidado com o elenco dele, não apenas com o time que vai jogar. Muitas vezes, quem decide um jogo é o reserva. Se voce não der a mesma atenção para ele, como ele vai entrar e decidir o jogo? O ser humano merece um tratamento igual, todo mundo merece o mesmo tratamento – conclui Tadeu.