Diego Borges arrecada camisas de grandes clubes do país para campanha por Aisha

Solidariedade 27/10/2017 | 20h07 Atualizada em

A campanha para ajudar a arrecadar recursos para o tratamento da pequena Aisha Saldanha de Souza, menina de 1 ano e 9 meses que faz tratamento em Santa Maria para combater uma doença rara, a Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1, ganhou o reforço de quatro importantes times do futebol brasileiro. Por meio de iniciativa do volante Diego Borges, 30 anos, que atuou no Riograndense em 2016 e no primeiro semestre deste ano no São Gabriel, poderá ser feita uma rifa que sorteará camisas do Criciúma, Brasil de Pelotas, Juventude e Corinthians. As duas últimas autografadas por todo o elenco. Aisha precisa de R$ 3 milhões para o tratamento, que também é reivindicado na Justiça. Até agora, a família conseguiu pouco mais de R$ 222 mil em doações.

Pedro Pavan: "Corrente por Aisha ganha adeptos no líder do Brasileirão"

O jogador descobriu a campanha quando jogava em São Gabriel, terra natal da família de Aisha. Desde então, passou a fazer contanto com conhecidos e amigos do meio do futebol, para conseguir as camisas. Missão que continuará, segundo ele.

Inter-SM e Marítimo arrecadam R$ 1,5 mil em amistoso beneficente

– Vou tentar buscar o maior número de camisas possíveis com os amigos, que se encontram em um momento bacana no futebol. Essas camisas são as primeiras que mandei para acelerar o processo em busca de recursos. Sei que tem pessoas dentro do futebol que podem ajudar ainda mais, mas estou fazendo a minha parte. Minha mulher é fisioterapeuta e sei como é difícil para essas pessoas que tem que praticamente morar dentro de um hospital – relata o jogador.

São Gabriel e escolinha do Marítimo realizaram amistoso beneficente para Aisha

Os pais de Aisha receberam os uniformes camisas nesta sexta-feira. Eles ainda estudam como farão a rifa.

Campanha busca apoio para ajudar pequena Aisha

– Estamos bolando uma maneira de fazer essa rifa. Estamos esperando uma visita do Diego. Desde que ele encontrou a Aisha pela internet, criou um carinho imenso por ela. Ele tem sido um supercara – afirma Mateus de Souza, pai de Aisha.

Quem quiser ajudar pode entrar em contato pelo telefone (55) 99722-3360 ou pelo site e página no Facebook: Hope for Aisha.