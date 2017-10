Delegação gremista tem recepção calorosa após goleada na semifinal  

Festa tricolor 26/10/2017 | 19h30 Atualizada em

O elenco do Grêmio teve uma recepção e tanto na chegada a Porto Alegre, na manhã desta quinta-feira, após a goleada por 3 a 0 sobre o Barcelona, do Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, pela partida de ida das semifinais da Libertadores. Cerca de 250 torcedores esperavam a delegação gremista desde cedo da manhã até ao meio-dia, quando o avião pousou no Aeroporto Salgado Filho. O técnico Renato Portaluppi, o atacante Luan e o goleiro Marcelo Grohe foram os mais assediados.

Grêmio vence por 3 a 0, mas Renato prega cautela

A vantagem obtida com o 3 a 0, com dois gols de Luan e um de Edílson, significa a maior de um time visitante nesta fase da competição sul-americana. Com o resultado, o Tricolor pode perder até por dois gols de diferença que se classifica.

O lateral-direito Edílson, que saiu após sentir a virilha, será avaliado. Como o jogo da volta contra o Barcelona será já na próxima quarta-feira, na Arena, a tendência é que o técnico Renato Portaluppi escale um time totalmente reserva contra o Avaí, domingo, às 19h, na Ressacada, pela 31ª rodada do Brasileirão.