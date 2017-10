Dallas é campeão da Taça Outubro Rosa de futsal feminino

Esporte e saúde 30/10/2017 | 19h48 Atualizada em

A Taça Outubro Rosa de futsal feminino levou 80 atletas e cerca de 100 torcedores ao Ginásio do Oreco, no Bairro Tancredo Neves, no sábado. Dentro de quadra, o Dallas bateu o time do Bayer e faturou o título da competição, organizada pela Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan), em alusão ao mês destinado à prevenção do câncer de mama.

A organização estima que cerca de 100 kg de alimentos foram recolhidos para causas sociais. Em novembro, a Aapecan volta à iniciativa esportiva, com a realização da Taça Novembro Azul, agora na modalidade de futebol de salão masculino, por conta do mês de prevenção ao câncer de próstata.