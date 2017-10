Cristiano Ronaldo é eleito melhor do mundo e iguala marca de Messi

Cinco vezes 23/10/2017 | 20h45 Atualizada em

O português Cristiano Ronaldo, 32 anos, do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo pela Fifa. O atleta conquistou, nesta segunda-feira, em Londres, o prêmio pela quinta vez na carreira e igualou a marca do argentino Lionel Messi, 30, do Barcelona, que ficou em segundo lugar. O brasileiro Neymar, 25, do Paris Saint-Germain, foi o terceiro na votação.

O anúncio do prêmio foi feito pelos ex-jogadores Ronaldo e Diego Maradona. O troféu foi entregue ao português pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O vencedor do "The Best", como a Fifa renomeou sua premiação de melhor do mundo a partir do ano passado, é feita baseado em votos de capitães e técnicos das seleções filiadas à Fifa. Um representante da imprensa de cada país também tem direito a voto, a não ser a Suíça, que teve dois. Eles escolheram os três melhores da última temporada. O voto para o primeiro colocado valeu cinco pontos; para o segundo, três; para o terceiro, um.

A Fifa introduziu em 2017 o voto dos torcedores, mas com peso inferior aos demais. Cristiano Ronaldo venceu em todas as categorias. Dos 459 votos de técnicos, capitães e jornalistas, foi colocado na 1ª posição por 340 deles (74%). Também venceu na lista dos torcedores. A expressão de alegria do português estava misturada com alívio. Na disputa pessoal entre os dois, o placar da premiação já esteve favorável ao argentino em 4 a 1. Isso não fazia bem ao ego do português, que não é conhecido pela modéstia.

Entre os votos brasileiros, apenas Daniel Alves escolheu Neymar como melhor do mundo. Ele teve direito a voto como capitão da seleção, mesmo não sendo. Tite tem promovido o revezamento da braçadeira nos jogos. O treinador votou em Cristiano Ronaldo, assim como Paulo Vinicius Coelho, colunista da Folha, representante do país entre os jornalistas. Tite ficou na 9ª posição na escolha do melhor técnico. Foi citado em 2,87% dos votantes. Ficou à frente de nomes como Diego Simeone, do Atlético de Madri (ESP) e Luis Enrique, votado por Messi como melhor do planeta. O vencedor foi o francês Zinedine Zidane, do Real Madrid, com 46,22% dos votos. Ele foi o escolhido por Tite em seu voto.

Zidane foi o primeiro nome do futebol a levar o prêmio de melhor do mundo da Fifa como jogador e técnico. Quando era meia da França, Juventus (ITA) e Real Madrid, foi eleito em 1998, 2000 e 2003. Na seleção ideal da temporada montada pela Fifa, o Brasil foi o país com o maior número de representantes: três. Daniel Alves, Marcelo e Neymar foram escolhidos por especialistas nomeados pela entidade que comanda o futebol (Folhapress).