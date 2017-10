Corrida de tamancos, taco, truco, vaca parada: UFSM sedia encontro nacional com 22 jogos

Para todas as idades 26/10/2017 | 20h23 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) será palco, neste final de semana, de um grande evento entre culturas de diversos Estados brasileiros. O 1º Encontro Brasileiro de Jogos Tradicionais e Autóctones terá discussões entre pesquisadores, nesta sexta, no Complexo Didático e Artístico do Centro de Educação Física e Desporto (CEFD). Além das palestras, no mesmo dia, haverá exposições de jogos tradicionais. Já no dia seguinte, neste sábado, serão proporcionadas 22 oficinas com os mais diversos tipos de brincadeiras e competições.

Estarão em Santa Maria pesquisadores de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte e Paraíba. Na lista dos esportes, muitos conhecidos dos gaúchos, como a bocha, o truco e o laço de vaca parada. Outros, nem tanto, como o espirobol e o kubb (veja abaixo).

A professora Elizara Carolina Marin, do curso de Educação Física da UFSM e uma das coordenadoras do Encontro, ressalta que o objetivo do evento é reconhecer a importância dos jogos tradicionais para os diferentes povos brasileiros.

– A questão é dar visibilidade, promover isso dentro do Ministério do Esporte, nas secretarias de educação, de esporte, de lazer, que seja um tema levado ao dia a dia. Os jogos estão aí, muito menos do que no passado, por isso, temos que promover. São jogos que põem as pessoas em relação umas com as outras, põem em contrato com a natureza – destaca Elizara.

Ela também faz parte do Grupo de Pesquisa em Lazer e Formação de Professores, destinado a pesquisar práticas tradicionais e autóctones. Elizara conta que as modalidades tradicionais vêm retomando a força a partir de um movimento mundial, principalmente com associações na Europa. Em 2012, foi criada a Associação Pan-Americana de Jogos Tradicionais, e, três anos depois, foi realizada a primeira competição, no Tocantins, quando ficou definido que o 1º Encontro seria realizado em Santa Maria. Hoje, será definida qual a cidade sediará o evento no ano que vem.

Para participar das oficinas, nesta sábado, basta se dirigir até o CEFD da UFSM, no campus de Camobi, das 9h às 13h.

CONHEÇA AS 22 ATIVIDADES OFERECIDAS

BAGATELA

Brinquedo tipo pinball, de madeira, em tamanho reduzido. Cedido pelo Museu dos Clubes Caça e Tiro de Blumenau

BOCHA CAMPEIRA

Vertente da bocha tradicional, onde a cancha dá lugar ao gramado

BOCHA 48 OU BOCHA ATIRADA

Vertente da bocha tradicional. Nela, as bochas devem ser atiradas o mais distante possível

BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS POTIGUARES

Brincadeiras do Rio Grande do Norte. Passa pela cama-de-gato, jogo do peixe (pega-pega com desenho do peixe no chão) e castanha (parecido com bolita)

CABO DE GUERRA

Tradicional brincadeira que consiste em duas equipes puxando um cabo, em sentidos contrários

CANOAGEM

Aula teórica sobre o esporte. Ministrado por Givago Ribeiro, Cristina Bittencourt e Alexandre Stanque

CORRIDA DE TAMANCOS

Típica brincadeira germânica, popular em oktoberfests. Vence quem terminar o percurso estabelecido primeiro. Se perder ou descalçar um dos tamancos, deve-se retornar ao começo

DESCOBRINDO-SE PELO BRINCAR

O oficineiro vai construir brinquedo com crianças. Ioiô, hélices, arco e trava, galo de lata, bonecos

ESCOLHA SEU JOGO

Passa por jogos do mundo, jogo da onça, oskah, capitão cook, equilíbrio, arranha-céu

ESPIROBOL

Esporte bastante popular no Brasil, onde jogadores se posicionam ao redor de um poste, e buscam socar a bola amarrada nele para enrolá-la em um sentido ou outro, dependendo da equipe

KUBB

Jogo sueco, também conhecido como "xadrez dos vikings", ou variações. Nele, o integrante de um time deve derrubar os tocos do outro time, que ficam cravados no limite de um quadrado ou círculo

LAÇO DE VACA PARADA

No esporte, o competidor deve laçar uma vaca de madeira

PANDORGA

Tradicional brincadeira em que pipas, decoradas ou não, são levantadas ao céu e seguradas por uma linha

PARACICLISMO ASSAMPAR

Ministrado pelo paratleta Denilson Souza. Ele explicará o esporte e dará a oportunidade para as pessoas experimentarem

RODA E TRAVA OU ARO E TRAVA

Com uma mão, se conduz um aro por um ferro, de maneira que o aro rode

RPG

Jogo de interpretação de personagens, com narrativas, em tabuleiro

ROLIMÃ

Carrinho de lomba à disposição no evento. Naturalmente, as pessoas poderão usufruir dele em descidas

SAPATO DE COCO

Ministrado por grupo da Paraíba. Variação do "pé de lata", porém, com um coco

TACO

Versão simplificada do baseball. Nele, batedores e rebatedores devem acertar a base do outro com uma bolinha

TAVA OU JOGO DO OSSO

Na brincadeira, é arremessada o osso do garrão de um boi. Dependendo de como cair, o time pode ou não somar pontos

TETARFE

Arremesso em cancha, visando a soma de pontos. Pode ser de tejo, argolas, ferraduras e tavas

TRUCO

Tradicional jogo de baralho latino, herdado da Europa, popularizado por imigrantes. No Rio Grande do Sul, utiliza-se o baralho espanhol