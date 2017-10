Copa Santiago pode não ter clubes estrangeiros pela primeira vez em 30 anos

Categorias de base 25/10/2017 | 15h17 Atualizada em

No início desta semana, a direção do Cruzeiro, de Santiago, anunciou o 13º participante confirmado para a 30ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil, que será disputada de 11 a 20 de janeiro em solo santiaguense. A vaga foi reservada para o futuro campeão da categoria do Estado do Mato Grosso. Outras equipes tradicionais já estavam garantidas, como a dupla Gre-Nal e os gigantes paulistas Palmeiras e São Paulo.

Contudo, pela primeira vez em três décadas, a competição poderá não ter times estrangeiros na disputa. Conforme o presidente do Cruzeiro, Renato Genro, já foi feito contato com equipes como o Peñarol, do Uruguai, o Independiente Del Valle, do Equador, e os paraguaios Guarani e Três de Febrero. Todos alegaram dificuldades financeiras, mas ainda não descartaram a viagem ao Rio Grande do Sul.

– Ainda estamos trabalhando para confirmar esses três times que faltam. Há várias equipes interessadas. Mas os clubes do Exterior estão com uma dificuldade enorme de dinheiro. Pela primeira vez pode não haver equipes do Exterior. Não temos como custear a vinda deles, apenas buscá-los em Porto Alegre, como sempre fizemos. Mas a expectativa no clube e na cidade é grande, por estarmos chegando na 30ª edição – explica Genro.

Segundo o presidente, também foram abertas negociações com equipes do Chile e do México.

CLUBES CONFIRMADOS:

Cruzeiro-Stg

Internacional

Grêmio

Juventude

Novo Hamburgo

Progresso-RS

Chapecoense

Tubarão-SC

São Paulo

Palmeiras

Ponte Preta

Sport

Campeão mato-grossense