Consulado gremista em São Gabriel promove festa com a presença de campeões da Libertadores

Ídolos na região 17/10/2017 | 20h12 Atualizada em

Dinho e Paulo Nunes serão as principais atrações em São Gabriel Foto: Lucas Uebel / Assessoria de Imprensa do Grêmio

Os torcedores gremistas terão mais uma grande atrativo na noite desta quarta-feira, em São Gabriel, além do confronto contra o Corinthians, pela 29ª rodada do Brasileirão. O consulado do Grêmio na cidade realiza uma festa com ex-jogadores e ídolos do clube. São esperadas cerca de 600 pessoas no C.T.G. Caiboaté, a partir das 20h. Antes, por volta das 18h, será feita uma carreata pelas ruas centrais da cidade, no momento em que o ônibus do clube, que será uma das atrações, chegar ao município.

As principais presenças serão dos campeões da Libertadores de 1995 Paulo Nunes e Dinho, além do herói do título da Série B de 2005, o goleiro Galatto. As taças dos principais títulos do Tricolor também estarão disponíveis para fotos.

– Corremos atrás das atrações e recebemos um apoio muito grande dos gremistas da cidade. Em uma semana, já tínhamos mais de 100 mesas vendidas. Queremos colocar o consulado de São Gabriel entre os mais ativos do Estado. Estamos esperando muitos gremistas de outras cidades também – afirma o cônsul Jonathas Santos Silveira.

A musa do Grêmio em 2016, Suélen Souto, que é natural de São Gabriel, participará da festa. Na mesma oportunidade, sete candidatas concorrem ao título de musa gremista pelo consulado gabrielense.

O jogo contra o Corinthians será transmitido em um telão. Há poucos ingressos disponíveis. No entanto, deverão ser colocadas mais 20 mesas de quatro lugares em função da demanda. Também haverá janta. Cada mesa custa R$ 100.

Mais informações pelo telefone (55) 99157-9142.