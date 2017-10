Com presença de ídolos gremistas, festa do consulado de São Gabriel reúne cerca de 850 torcedores

Grêmio 19/10/2017 | 20h20 Atualizada em

Musa do Grêmio em 2016, a gabrielense Suélen Souto, também prestigiou a festa do consulado de São Gabriel

Os torcedores do Grêmio em São Gabriel fizeram uma festa e tanto na noite de quarta-feira, no CTG Caiboaté. O evento, promovido pelo consulado gremista na cidade, contou com a presença dos campeões da Libertadores de 1995 Paulo Nunes e Dinho, além de um dos heróis do título da Série B de 2005, o goleiro Galatto. Na ocasião, foi escolhida a Musa do Grêmio de São Gabriel, título vencido por Fabiana Kaufmann, 21 anos. Cerca de 850 fanáticos lotaram o local.

Foto: Letícia Leão / Arquivo Pessoal

Consulado gremista em São Gabriel promove festa com a presença de campeões da Libertadores

– Foi um sucesso total, superou todas as nossas expectativas. Choveu até 17h, fizemos a carreata às 18h, e fizemos a festa até depois do jogo, quando encerramos. Aí, começou a chuva de novo, mas não atrapalhou em nada. Tinha mais gente querendo entrar, mas não tínhamos mais lugares. Os jogadores foram sensacionais, muito simpáticos e solícitos, todo mundo gostou deles – relata Jonatas Silveira, cônsul gremista em São Gabriel.

Para o ano que vem, a festa já está agendada, em 6 de abril, aproveitando a semana em comemoração ao aniversário do município.