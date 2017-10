Com a presença de olímpicos, nova estrutura de tiro esportivo é inaugurada em Santa Maria 

Atiradores ilustres 30/10/2017 | 19h15 Atualizada em

Roberto Schmits (à esquerda) e Jean Labatut (ao centro), que estiveram nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e de Atlanta 1996, respectivamente, inauguraram pedana em Santa Maria

Roberto Schmits (à esquerda) e Jean Labatut (ao centro), que estiveram nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e de Atlanta 1996, respectivamente, inauguraram pedana em Santa Maria Foto: Ricardo Manica / Arquivo Pessoal

O sábado foi de festa e muitos tiros e pratos quebrados na sede campestre da Sociedade Concórdia Caça e Pesca (Socepe), em Itaara. O clube, juntamente com a equipe Trap SM, inaugurou a pedana (local de tiro) de fossa olímpica, modalidade que é disputada nos Jogos Olímpicos. Cerca de 20 atletas participaram da solenidade e, depois, atiraram pela 10ª etapa do Campeonato Gaúcho. Entre os atiradores, dois atletas olímpicos: Roberto Schmits, do Rio 2016, que é técnico dos santa-marienses, e Jean Labatut, que esteve em Atlanta 1996.

Trap SM fica com segundo lugar em etapa do Gaúcho de Fossa Olímpica

Os dois ressaltaram a importância da obra para o desenvolvimento do esporte, que ainda dá os primeiros passos no Rio Grande do Sul. Para se ter uma ideia, foram quatro participações brasileiras na fossa em Jogos Olímpicos. Além de Schmits e Labatut, apenas o paranaense Rodrigo Bastos disputou em 2004 e 2012.

"Tóquio é logo ali", projeta gaúcho após eliminação no tiro esportivo

– A minha dificuldade, hoje, sendo atleta profissional, é justamente não ter uma pedana em casa para treinar. Eu preciso andar 240 quilômetros de Canela a Caxias do Sul para treinar. É um sonho realizado para o pessoal de Santa Maria. Isso vai elevar a qualidade deles – destaca Schmitão, como é conhecido, que foi o campeão na Classe A da etapa estadual e também da Prova Elvio Rabenschlag, disputada entre os seis melhores atiradores do dia e em homenagem ao presidente da Socepe.

Trap SM realiza primeira competição na modalidade fossa olímpica em Santa Maria

– Isso é um marco para os atiradores locais. É de se comemorar muito, não é todo o dia que se inaugura uma pedana de fossa olímpica. Estamos procurando fortalecer o Campeonato Gaúcho, achar novos talentos para termos novos atiradores em Olimpíadas – reforça Labatut.

Para Ricardo Manica, um dos atiradores que estão praticando a fossa olímpica, com a pedana em Santa Maria os atletas devem ficar cada vez mais competitivos, já que estavam em desvantagem frente aos adversários.

– É difícil se abrir uma pedana de fossa. Por mais motivamos que estivéssemos, ter que ir a Lajeado, outras cidades para treinar, dava uma desmotivada. Era uma desvantagem muito grande em relação a quem tinha uma pedana em casa. Fazíamos um treinamento por mês, agora, vamos poder treinar todas as semanas – comemora Manica.

As 15 máquinas responsáveis por fazer o lançamento dos pratos foram doadas pela Federação Gaúcha de Caça e Pesca em forma de comodato. Foram investidos cerca de R$ 100 mil pela Socepe.