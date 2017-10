Hipismo 26/10/2017 | 20h02 Atualizada em

O Colégio Militar de Santa Maria (CMSM) organiza, neste final de semana, a 4ª etapa da Temporada Hípica 2017.

Levando o nome de Taça Garança, a competição será sediada na pista de salto do CMSM. As provas ocorrem a partir das 10h deste sábado, e às 9h, no domingo.