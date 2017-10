Clubes da região entram em campo por vagas às quartas de final do Gauchão Juvenil

Mata-mata 20/10/2017 | 19h50 Atualizada em

Os três times da região que seguem vivos no Gauchão Juvenil (sub-17) entram em campo para definir se avançam às quartas de final. O único que tem a vantagem no jogo de volta é o São Gabriel, que venceu o Oriente, de Canoas, em casa, no último domingo, por 1 a 0, e pode até empatar. O jogo será na Região Metropolitana, às 15h deste sábado.

Nos mesmos dia e horário, o Cruzeiro, de Santiago, que perdeu por 2 a 0 em casa, na semana passada, para o Juventude, tenta reverter o placar jogando em Caxias do Sul. Por fim, a Associação Rosário de Esportes (ARE), de Rosário do Sul, recebe o Novo Hamburgo, no domingo, às 15h30min, no Estádio Centenário. Os rosarienses precisam vencer por 3 a 0 para levar a decisão para os pênaltis.