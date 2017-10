Circuito Cauzzo Running conhece campeões em 20 categorias

Corrida de rua 30/10/2017 | 15h40 Atualizada em

O Circuito Cauzzo Running 2017 conheceu vencedores em 20 categorias, no domingo, em Caçapava no Sul. Na oportunidade, 74 corredores participaram da 8ª e última etapa competitiva do campeonato organizado pela União dos Corredores de Rua de Santa Maria (UCRSM). Campeão geral antecipado ao vencer as últimas sete rodadas, Rodrigo Franco Cezar deixou novamente seu cartão de visitas na categoria masculina e cruzou em primeiro na linha de chegada. Pelas mulheres, a restinguense Marcia Garcia Cavalheiro confirmou o título do Circuito, vencendo seis das oito oportunidades.

Rodrigo Franco é campeão do Cauzzo Running

O próximo objetivo da organização é encher as ruas do Coração do Rio Grande. Em 19 de novembro, o Circuito chega à sua terra natal, Santa Maria, com expectativa de quebra de recordes. A corrida, que será apenas comemorativa, terá premiações aos cinco melhores das 20 categorias do torneio. São esperadas pelo menos 200 pessoas.

Leia mais sobre Cauzzo Running

De julho a outubro, 217 pessoas participaram do Circuito Cauzzo Running, que passou por oito cidades da região. Após três meses, os ganhadores de 20 das 21 categorias foram conhecidos – Rodrigo Franco já havia conquistado o título com antecedência. São 12 atletas de Santa Maria, três de Tupanciretã, dois de Júlio de Castilhos, dois de Arroio do Tigre e um de Restinga Seca. Confira:

Geral Masculino

Rodrigo Franco Cezar (Santa Maria)

Geral Feminino

Marcia Garcia Cavalheiro (Restinga Seca)

A – até 19 anos

Ronald da Costa Lopes (Santa Maria)

B – 20 a 24 anos

Marcelo Cezar de Quevedo (Santa Maria)

C – 25 a 29 anos

Matheus de Moraes Ehlers (Tupanciretã)

D – 30 a 34 anos

Alexandre Bauer (Santa Maria)

E – 35 a 39 anos

Bruno Dias Fagundes (Santa Maria)

F – 40 a 44 anos

Júlio Rosa (Santa Maria)

G – 45 a 49 anos

Ilton Iensen (Santa Maria)

H – 50 a 54 anos

Valdemir Mesias de Oliveira (Júlio de Castilhos)

I – 55 a 59 anos

Carlos de Oliveira (Santa Maria)

J – 60 a 64 anos

Silvio Roberto Barbosa da Costa (Santa Maria)

K – 65 anos ou mais

Vlademir Floriano Pedroso (Arroio do Tigre)

L – até 19 anos

Paloma Puntel (Arroio do Tigre)

N – 25 a 29 anos

Francielle Abreu (Tupanciretã)

O – 30 a 34 anos

Cleusa Aparecida Scheffer (Santa Maria)

P – 35 a 39 anos

Soraia Lefeu Borges (Júlio de Castilhos)

Q – 40 a 44 anos

Marcia da Costa Lopes (Santa Maria)

R – 45 a 49 anos

Zélida Schultz da Silva (Santa Maria)

S – 50 a 54 anos

Ildara de Oliveira (Santa Maria)

T – 55 anos ou mais

Marina Abreu (Tupanciretã)

* Na categoria M (20 a 24 anos), não houve candidatos suficientes