Cerca de 300 ingressos antecipados já foram vendidos para decisão do Soldiers em Santa Maria

Na Baixada 25/10/2017 | 20h24 Atualizada em

O Santa Maria Soldiers espera receber um bom público na decisão da Conferência Sul do Brasileirão de Futebol Americano, o BFA, neste sábado, no Estádio Presidente Vargas. Às 15h, os soldados recebem o Coritiba Crocodiles na briga pelo título e para continuar no campeonato nacional, com a vaga nas semifinais da competição. A direção do clube estima que já foram vendidos cerca de 300 ingressos antecipados.

Soldiers começa a venda de ingressos para a decisão da Conferência Sul

Os bilhetes são comercializados por R$ 10, o pavilhão, e R$ 15, as cadeiras, antecipadamente. Na hora, os valores aumentam R$ 5 cada. São sete pontos de venda espalhados pela cidade. Também é possível comprar pela loja online do Soldiers, pelo site smsoldiers.lojaintegrada.com.br.

Crianças até 10 anos não pagam. Mais informações também podem ser obtidas pela página do Santa Maria Soldiers no Facebook.