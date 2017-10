Basquete feminino de Santa Maria ganha uma nova equipe

Novidade 19/10/2017 | 13h00 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Kamille, Vitória, Lidiani, Marina, Maria Eduarda e Kamilla são algumas das atletas que integram o time Foto: Charles Guerra / New Co

Uma antiga campeã do basquete santa-mariense, junto ao entusiasmo de jovens atletas, quer reviver os bons tempos do esporte na cidade. Desde o início deste mês, a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) deu início às atividades do seu departamento feminino da modalidade. A AABB Basquetebol Feminino conta com uma equipe sub-17, que deve jogar o Estadual de 2018, e também uma escolinha, que visa ensinar o esporte e preparar meninas dos 6 aos 12 anos.

– Apresentei o projeto para o pessoal da AABB e eles gostaram – conta Amira Khaled Aqel, coordenadora e técnica do projeto e ex-jogadora da seleção gaúcha de basquete e campeã estadual mirim como treinadora do time sub-13 do Atlético, em 2009.

Em uma semana de trabalho, já são 15 jogadoras para o sub-17 e outras 12 na escolinha. A expectativa é que o número aumente gradativamente. Apesar de o projeto ser destinado para meninas dos 6 aos 12 anos, crianças mais novas que a idade mínima também serão aceitas para participar de alguns treinamentos.

– O basquete feminino está meio “morto” na cidade, por isso, não limitamos tanto (a idade). Vamos tentando encaixar. Tem uma menina de quatro anos que está treinando conosco, e muito bem. Se tu tens um time de uma idade só, daqui a pouco se perde porque as atletas saem, tem outras prioridades. Por isso, temos de ter o sub-11, o sub-13 e o sub-17 como espelho para as menores – explica Amira.

A professora aposta na sequência do trabalho para conseguir desenvolver o esporte entre o público feminino no município. Mas ela sabe que terá dificuldades.

– O basquete feminino tem um grande problema em relação a outras modalidades. No futsal, tu marcas amistoso com qualquer um. Já no basquete, tu jogas o Estadual ou tu não jogas nada. Porque não temos como fazer amistosos, já que a maioria das atletas são das únicas escolas que têm times – comenta Amira.

Para integrar a equipe sub-17 ou a escolinha, a mensalidade para sócios é de R$ 30 e para não sócios, R$ 60, além de uma taxa de inscrição de R$ 35, que dá direito a uma camiseta. Mais informações (55) 3027-7500, (55) 99961-2566 ou (55) 99151-8776.