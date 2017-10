Atleta da base do Corintians é convocado para a seleção gaúcha de basquete

De geração a geração 26/10/2017 | 16h39 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

Lorenzo (com a bola) é um dos destaques das categorias de base do Corintians

A semana do ala Lorenzo Lovato, de 17 anos, do Corintians, foi marcada por uma ótima notícia. O jogador foi convocado, na quarta-feira, pela Federação Gaúcha de Basquete (FGB), para defender a seleção sub-17 do Rio Grande do Sul. O combinado estadual irá jogar o Sul-Brasileiro de Basquete de Seleções, tradicional competição de bases, em Florianópolis, em Santa Catarina, a partir da próxima quarta-feira. O plantel conta com 12 jogadores, comandados pelo técnico Carlos Gustavo Cantarelli, o Gaúcho, do Sogipa, de Porto Alegre.

– Estou bem preparado para a oportunidade. É um orgulho defender o Estado. Teremos um elenco bastante qualificado – avalia Lorenzo, que já conhece alguns jogadores, além do técnico Gaúcho.

Motivo de orgulho não somente para ele e os companheiros de time, a convocação também deu sequência a uma velha tradição na família Lovato. Os dois irmãos de Lorenzo, Tobias, 24, e Pietro, 25, já passaram pelas equipes estaduais. O irmão do meio atuou, inclusive, em seleção brasileira de base, enquanto o mais velho é, hoje, treinador do caçula no Corintians.

– Ele é muito agressivo no ataque, mantendo uma mentalidade ofensiva. É mérito dele, e de toda a nossa comissão técnica. Nos dois últimos anos, ele melhorou bastante seu jogo defensivo, após um trabalho muito bom do Catila (que também é técnico do Corintians). Fisicamente, ele tem 1,88m, hoje, e ainda pode crescer – afirma Pietro.