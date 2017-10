Assistente de Santa Maria participa de evento da Fifa em São Paulo

Aprimoramento 27/10/2017 | 20h36 Atualizada em

Tudo indica que, em breve, teremos outro, ou outra, representante de Santa Maria fazendo bonito na arbitragem nacional. O santa-mariense Anderson Daronco, 36 anos, árbitro Fifa, já é para lá de conhecido. Mas neste ano, uma cruz-altense radicada em Santa Maria tem despontado como árbitra assistente. Maíra Mastella Moreira, 24 anos, ascendeu ao primeiro escalão da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), ingressou no quadro de assistentes da CBF, e recentemente esteve no 4º Curso Rap-FIFA para árbitras e árbitras assistentes promovido pela Escola Nacional de Arbitragem da Comissão de Arbitragem da CBF, em um resort, em Águas de Lindóia, em São Paulo, com tudo pago pela CBF.

Maíra estreia nesta quarta-feira como assistente de arbitragem da CBF

Durante cinco dias, Maíra participou de aulas teóricas, palestas, testes físicos, mais palestas também de cunho psicológico, vídeos-testes, provas teóricas e físicas, entre outros. Tudo sob a tutela da ex-assistente Ana Paula Oliveira e outras cinco instrutoras estrangeiras enviadas pelas Fifa.

Assistente de Santa Maria é aprovada em teste da CBF e poderá atuar em jogos do Brasileirão

– É um curso top em termos de conteúdo de arbitragem. É um investimento que a CBF está fazendo pensando na arbitragem nacional. Para mim, que tô no primeiro ano (em nível nacional), é fantástico pela aprendizagem que é. Foi uma experiência sensacional. Foi o melhor curso de arbitragem que eu já fiz, com certeza – avalia Maíra.

Após estreia no Gauchão, Maíra se prepara para ingressar no quadro da CBF

Neste ano, Maíra estreou na série A do Gauchão e também em nível nacional pelo Brasileirão sub-20.