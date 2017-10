Aposentado dos gramados, Tiago Duarte começa carreira de treinador em Santa Maria

Novos desafios 18/10/2017 | 13h00 Atualizada em

Há quatro meses em atividade em Santa Maria, a escolinha da Chapecoense na cidade, que conta com cerca de 70 alunos, dos cinco aos 17 anos, tem um conhecido goleador do futebol do interior gaúcho no seu comando técnico. O santa-mariense Tiago Duarte, 35 anos, criado no Inter-SM, identificado com o Riograndense e ídolo no Pelotas – agora ex-jogador –, inicia sua carreira como técnico. É dele a responsabilidade de treinar a gurizada nas terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde.

A última temporada de Tiago como jogador foi no ano passado, com a camisa do Pelotas, clube pelo qual formou dupla histórica com Sandro Sotilli e viveu um dos melhores momentos da sua carreira. Com dois gols, ajudou o Lobão a eliminar o Grêmio (onde jogou em 2005, na Série B) em pleno Olímpico nas quartas de final do Gauchão de 2010. Três anos depois, já no Riograndense, começou a pensar no fim da carreira e em iniciar um curso de Educação Física na Fames.

– Nos últimos anos, quando já estava cogitando parar, busquei a formação. Nas últimas temporadas que joguei, conciliei com a faculdade. Quando estava no São Luiz, de Ijuí, o Paulo Porto me liberava mais cedo para poder vir nas aulas aqui em Santa Maria. Precisava dessa parte teórica, já que, na prática, tive uma boa experiência, de 18 anos de carreira – conta Tiago.

Apesar de não ter feito uma temporada de despedida, Tiago diz que não tem mais intenção de voltar a atuar profissionalmente, principalmente por conta de uma lesão no ombro, mas, também, para dar sequência ao trabalho como treinador. A sua intenção, nos próximos anos, é fazer os cursos de técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Sindicato dos Treinadores Profissionais do Rio Grande do Sul, necessários para trabalhar na área, além de estágios em alguns clubes do país.

– Eu tenho essa lesão desde 2015. Para jogar, teria que operar. Quando comecei a faculdade, a minha cabeça já estava voltada para este lado de ser treinador. Conheço bem o Beto Almeida, que está na base do Grêmio, e o Gilmar Dal Pozzo, do Juventude, e vou ver se há a possibilidade de estagiar com eles – projeta.

AVALIAÇÃO

Segundo Tiago, entre dezembro e janeiro, uma peneira com avaliadores de Chapecó deve ser realizada para selecionar atletas que tenham potencial para mais um período de treinamentos em Santa Catarina. O valor mensal para a escolinha da Chape em Santa Maria é de R$ 60. Os treinamentos são realizados na sede do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro e Turismo de Santa Maria. Mais informações (55) 99132-6400.