Apenas oito times seguirão na Copa Diário após a rodada deste domingo

Definição 20/10/2017 | 20h09 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Locomotv (de vermelho) e Clarion ficaram no empate na primeira partida Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A não ser que volte a chover intensamente na região, deverão ser conhecidos no domingo os oito times classificados às quartas de final da Copa Diário de Futebol Amador. Os oito jogos ocorrem em quatro cidades da região: Restinga Seca, São Pedro do Sul, Santa Maria e Tupanciretã.

Três partidas completaram os jogos de ida das oitavas de final da Copa Diário

O cenário para os times de Tupanciretã é bom. Apenas o Madeireira Ivaí, que perdeu para o Porto Alves, em Agudo, precisa vencer para levar a decisão aos pênaltis. Vila Operária e Gaúcho ganharam as partidas de ida e só precisam de um empate para avançar.

Gaúcho, 7 de Setembro, Vila Operária e Cacequiense largam em vantagem nas oitavas da Copa Diário

Em Santa Maria, os anfitriões também vão precisar correr atrás dos resultados. Ituano e Boca Junior foram derrotados por Cacequiense e 7 de Setembro, respectivamente, na primeira partida. No outro confronto, Clarion e Locomotv ficaram no 1 a 1 na ida.

Após o término da primeira fase, veja quem são os artilheiros da Copa Diário

Em Restinga Seca, os restinguenses recebem o Macleres precisando vencer para tentar a classificação nas penalidades. Em São Pedro do Sul, um empate classifica o Grêmio São-Pedrense, já que a equipe bateu o Colorado, de Santa Maria, no primeiro duelo.

NÃO HÁ SALDO

Conforme regulamento, haverá penalidades em caso de dois resultados iguais, independentemente do saldo de gols. Ou seja, se um time vencer por 1 a 0 na ida e perder por 10 a 0 na volta, a decisão vai para os pênaltis. No domingo pela manhã, a coordenação da Copa Diário entrará em contato com os responsáveis pelas equipes para saber as condições dos gramados.

OITAVAS DE FINAL - JOGOS DE VOLTA

DOMINGO

15h

Tupanciretã

Vila Operária x Alucinados

17h

Tupanciretã

Gaúcho x Paineira

16h45min

Campo do Juventude, em Santa Maria

Ituano x Cacequiense

Vila Fighera, em Santa Maria

Clarion x Locomotv

Campo do Charrua, em Santa Maria

Boca Junior x 7 de Setembro

Tupanciretã

Madeireira Ivaí x Porto Alves

Restinga Seca

Seleção de Restinga Seca x Macleres

São Pedro do Sul

Grêmio São-Pedrense x Colorado