Anderson Daronco apita o clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Brasileirão

Na decisão 31/10/2017 | 18h34 Atualizada em

O santa-mariense Anderson Daronco, 36 anos, será o árbitro do jogo que, talvez, seja o mais importante do Campeonato Brasileiro de 2017. Ele comanda o clássico entre Corinthians e Palmeiras, pela 32ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo, às 17h, no Itaquerão. Caso os alviverdes vençam, diminuem a vantagem do líder para apenas dois pontos. Será o sétimo clássico de Daronco no Brasileirão deste ano, e o seu 16º jogo nesta edição _ Daronco foi o árbitro mais escalado pela CBF nas duas últimas temporadas.

Especialistas em arbitragem elogiam atuação de Daronco, mas descartam Copa de 2018

O árbitro esteve no apito nas vitórias do São Paulo sobre Palmeiras e Santos, ambas por 2 a 1, no triunfo do Corinthians em cima dos santistas, além de Flamengo contra o Vasco. Também foi o árbitro nos clássicos mineiro e paranaense. Nas oportunidades, triunfo de 3 a 1 do Atlético-MG sobre o Cruzeiro e empate entre Atlético-PR e Coritiba. Ainda comandou um dos jogos das semifinais da Copa do Brasil, entre Botafogo e Flamengo.