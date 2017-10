ACF perde e é eliminada da Série Bronze de Futsal

Não deu 29/10/2017 | 14h43 Atualizada em





Não foi desta vez que a Associação Caçapavana de Futsal (ACF) conseguiu o acesso à Série Prata de Futsal. O time da região havia vencido o primeiro confronto pelas quartas de final da Série Bronze, contra a AMF, de Marau, por 5 a 4, em partida realizada no dia 21, em São Sepé. No entanto, no último sábado, os marauenses também venceram em casa, por 7 a 1, e levaram a decisão para a prorrogação. No tempo complementar, nova vitória dos donos da casa, desta vez, por 2 a 0.

Os caçapavanos até começaram melhor a partida, abrindo o placar aos cinco minutos, com Diovani. Mas depois, a AMF fez valer o fator local e comprovou porque tem a melhor campanha da competição e virou para 7 a 1. Na prorrogação, os donos da casa poderiam até empatar que se classificavam, por ter vantagem devido a boa campanha, mas venceram novamente, por 2 a 0.

Agora, a AMF enfrenta o Teutônia Futsal nas semifinais. Sercca, de Casca, e Nadas Branco, de Rio Pardo, brigam pela outra vaga na final. Os dois finalistas sobem à Série Prata.