ACF, de Caçapava do Sul, terá de mandar jogo decisivo da Série Bronze em São Sepé

Futsal 18/10/2017 | 17h26 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

No último sábado, a ACF eliminou o União Independente em Santa Maria Foto: Charles Guerra / New Co

Além de enfrentar a AMF, de Marau, time de melhor campanha até o momento na Série Bronze, a Associação Caçapavana de Futsal (ACF), de Caçapava do Sul, terá mais um obstáculo pela partida de ida das quartas de final da competição, no próximo sábado. O time não poderá jogar em seus domínios, o Ginásio Melão, onde tem uma boa presença do seu torcedor. Com isso, o confronto será em São Sepé. Há pelo menos duas versões para o fato, que gerou polêmica entre os torcedores.

Após eliminação na Bronze, União define futuro nesta semana

A principal delas é que há um evento de patinação agendado para o mesmo ginásio, que pertence à prefeitura, desde março. Por isso, alguns torcedores acusaram a administração municipal de não ter acreditado no sucesso do time da cidade no campeonato.

Por outro lado, o diretor de futebol da ACF, Daniel de Lima Torres, isenta o Executivo. Segundo ele, como a Série Bronze usa em seu sistema de disputa o percentual de aproveitamento para definir os locais dos mata-matas, não era possível a própria ACF prever e reservar o ginásio. Além disso, o clube perdeu um mando de jogo por contra de uma punição imposta pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS). No entanto, de acordo com o dirigente, até caberia recurso da decisão para reverter a pena em uma multa, mas a direção resolveu não recorrer.

"Eram vândalos", desabafa presidente do União após confusão em jogo de eliminação na Série Bronze

– Não sabíamos quando iríamos jogar. Não sabíamos se o primeiro jogo seria em Caçapava ou não, por isso, não temos como culpar a prefeitura. Os torcedores estão indignados, mas eles têm que entender essa parte. Até poderíamos recorrer, para reverter em multa, já que sempre vencemos recursos na FGFS. Mas o pessoal já está com o outro evento pronto também. Poderíamos fazer em um outro ginásio, mas só cabem 200 pessoas. Lá em São Sepé, devemos ter uns 500 torcedores e a procura está grande – afirma Torres.

A prefeitura, por meio da sua assessoria de imprensa, manifestou-se explicando a situação:

''A prefeitura, através da Coordenadoria Municipal de Desporto informou que, desde março, o Melão havia sido reservado para a realização de um evento esportivo de patinação. Informa também que não houve, por parte da ACF, agendamento prévio, mas que, mesmo assim, em reunião para tratar dos repasse ao clube, ocorrida nesta quarta-feira (17), com o prefeito Giovani Amestoy e o presidente do clube, Ronaldo Mota da Silveira, acompanhado de Daniel Torres, o prefeito sugeriu a troca do evento, se necessário, para a realização do jogo. Porém, conforme informado pelo presidente, a ACF optou por não recorrer da decisão, já que havia uma agenda prévia no ginásio, conforme citado''.

Leia mais sobre futsal

Os ingressos para a partida em São Sepé começaram a ser vendidos nesta quarta-feira, ao valor de R$ 6 antecipado, em pontos tradicionais em Caçapava do Sul. Na hora, custará R$ 8. Uma excursão com 80 lugares está sendo realizada, ao valor de R$ 18, com ingresso e passagem. Mais informações pelo telefone (55) 99670-9333. Na quinta-feira, diretores da ACF vão até São Sepé para definir um ponto de venda de ingressos lá, já que a procura dos sepeenses também têm sido grande.