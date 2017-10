Futsal feminino 26/10/2017 | 19h51 Atualizada em

A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer de Santa Maria (Aapecan) realizará, neste sábado, a primeira Taça Outubro Rosa de futsal feminino.

O torneio, que será disputado a partir das 8h30min no Ginásio Oreco, no Bairro Tancredo Neves, faz parte do calendário de campanhas alusivas a campanha Mundial Outubro Rosa. A entrada ao público será a doação de 1 kg de alimento.