Wolmar Heringer é oficializado como presidente do Riograndense

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Wolmar Heringer (ao centro) presidirá o clube pela primeira vez Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Como já havia sido anunciado, Wolmar Heringer, 62 anos, comandará o Riograndense. Na noite desta quinta-feira, o ferroviário aposentado foi oficializado como presidente do clube, em assembleia que contou com a presença de cerca de 20 pessoas, entre conselheiros, sócios e dirigentes. A reunião ocorreu no Estádio dos Eucaliptos.

"É uma satisfação ser presidente de um clube fundado por ferroviários, como eu e o meu pai"



Wolmar foi presidente do Conselho Deliberativo do Riograndense entre 2012 e 2016 e assumirá o cargo máximo do clube esmeraldino pela primeira vez. Ele substituirá José Luiz Coden, que deixou a presidência por motivos de saúde, e ficará à frente da agremiação até outubro do ano que vem.

Como prioridades, tratará da liberação dos Eucaliptos e da fomentação das categorias de base, já que o futebol profissional poderá ser retomado somente em 2020 após punição pela desistência da Terceirona.