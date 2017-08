VSMAE perde em casa na estreia do Estadual adulto feminino de vôlei

Estreia indesejada 06/08/2017 | 19h44 Atualizada em

A equipe da Vôlei Santa Maria Associação Esportiva (VSMAE) estreou com derrota no Estadual Adulto Feminino de Vôlei. No sábado à tarde, no Centro Desportivo Municipal (CDM), as meninas de Santa Maria enfrentaram a Associação Erechinense de Voleibol (AEV) e perderam por 3 sets a 0 (parciais de 25/19, 25/8 e 25/18).



– O time perdeu pela falta de experiência. Foi a primeira vez que jogou o Estadual. Mas a equipe foi aguerrida – avaliou o presidente da VSMAE, Ederson Souza.



O grupo da VSMAE tem também BSBios/UPF, de Passo Fundo, e Cefa, de Marau. No domingo que vem, às 15h, a VSMAE enfrentará o time de Marau no Ginásio Saul José Machline, a casa do Corintians.