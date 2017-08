VSMAE joga em Santa Maria pelo Estadual Feminino Adulto de Vôlei

Disputa 11/08/2017 | 20h35 Atualizada em

A equipe Vôlei Santa Maria Associação Esportiva (VSMAE) entrará em quadra pela 2ª rodada do Estadual Feminino, contra o CEFA, de Marau, no domingo, com uma missão nobre: vencer e arrecadar recursos para ajudar Aisha Saldanha de Souza, de 1 ano e 7 meses, diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal tipo 1 (AME). A partida será realizada a partir das 15h, no Ginásio Saul José Machline, a casa do Corintians, e os ingressos custam R$ 10.



A renda será doada para ajudar a custear o tratamento da pequena, somente disponível fora do país e que custa R$ 3 milhões. Dentro de quadra, a VSMAE vem de derrota por 3 sets a 0 na estreia do campeonato, no último fim de semana.



A causa de Aisha e seus pais recentemente foi motivo da organização de um amistoso entre Marítimo e São Gabriel, no último dia 30 de julho, e, no próximo dia 19 de agosto, levará Inter-SM e Marítimo a campo, em outro jogo beneficente, na Baixada.