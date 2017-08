Vôlei Santa Maria sofre a segunda derrota no Estadual Feminino

Revés em casa 13/08/2017 | 20h10 Atualizada em

A segunda partida da Vôlei Santa Maria Associação Esportiva (VSMAE) no Estadual Feminino terminou com derrota para as santa-marienses. Na tarde deste domingo, no Ginásio Saul José Machline, a casa do Corintians, a VSMAE, que participa do Campeonato Gaúcho pela primeira vez, perdeu para o Cefa, de Marau, por 3 sets a 0 (parciais 25/11, 25/14 e 25/9).

O jogo também foi marcado por uma causa nobre. A renda da partida será doada para ajudar a custear o tratamento da pequena Aisha Saldanha de Souza, de 1 ano e 7 meses, diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal tipo 1 (AME).

– Não sentimos o nervosismo da estreia. Mas elas (Cefa) têm um nível de estrutura muito acima do nosso. Estamos colocando a cara a tapa para que todas as atletas tenham a oportunidade de jogar um campeonato estadual. Para o ano que vem, queremos manter uma base e agregar jovens. É um projeto para daqui dois ou três anos. Tudo é um aprendizado. Tudo demanda tempo. Entramos na disputa para aprender. Não podemos atropelar etapas – avalia Eduardo Chaves, técnico da VSMAE.

Na estreia, no último dia 5, o time foi derrotado pela Associação Erechinense de Voleibol (AEV), também por 3 a 0. O próximo compromisso da VSMAE será em 26 de agosto, em Passo Fundo, contra o forte time da BSBios/UPF.