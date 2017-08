Vôlei Santa Maria estreia neste sábado no Estadual Feminino

VSMAE 04/08/2017 | 19h30 Atualizada em

Com dois anos de fundação, a Vôlei Santa Maria Associação Esportiva (VSMAE) terá, neste sábado, o seu maior desafio. A equipe estreia no Estadual Adulto Feminino de Vôlei. A partida será no Centro Desportivo Municipal (CDM), às 14h. As adversárias serão as meninas da Associação Erechinense de Voleibol (AEV). O ingresso custa R$ 10.



Além das meninas de Erechim, o grupo é composto por BSBios/UPF, de Passo Fundo, e o Cefa, de Marau. As partidas são de ida e volta, totalizando seis jogos. Na próxima fase, o primeiro colocado da chave enfrenta o quarto, e o segundo, o terceiro, nas semifinais da competição, previstas para novembro.