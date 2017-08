Veja os campeões nas 51 categorias do Dores Open de Karate

Caratê 15/08/2017 | 21h01 Atualizada em

O Dores Open Internacional de Karate, o maior evento da modalidade já realizado em Santa Maria, premiou atletas em 51 categorias, seja no kata (demonstração de movimentos) ou no kumite (lutas).

Equipe de Santa Maria fica em primeiro lugar no Dores Open

A Associação Centro Sul de Karate, de Santa Maria, foi a grande campeã do evento, sediado no Clube Dores, no último sábado. O time da cidade faturou seis ouros, 13 pratas e 10 bronzes. Veja, abaixo, quem foram os campeões nas respectivas categorias e as suas equipes.



CONFIRA TODOS OS CAMPEÕES:

KATA MASCULINO (Apresentação de movimentos)

Sub-8 — Divisão Novos

Thomas Oliveira (Sport Center)

Sub-10 — Divisão Novos

Otávio Gonzales (Santiago RS)

Sub-12 — Divisão Novos

Rafael Santos (Hachiman RS)

Sub-14 — Divisão Novos

Lorenzo Tascheto (Associação Centro Sul)

Sub-14 — Divisão Especial

Solano Nunes (GN Gaúcho RS)

Cadete — Divisão Novos

Marcelo Barcellos (Centrosul RS)

Cadete — Divisão Especial

Alisson Cavalheiro (Goju Kan PR)

Júnior — Divisão Novos

Gabriel Vargas (Hachiman RS)

Júnior — Divisão Especial

Lucas Valmorbida (Goju Kan PR)

Sênior — Divisão Especial

Fernando Marques (Shidokan RS)

Master A/B/C — Divisão Novos

Daniel Santiago (AKPM RS)

Master A/B/C — Divisão Especial

Eder Scalabrin (Associação Centro Sul)

Master D/E/F/G — Divisão Especial

José Maria So (ABCPAKES RS)

KUMITE MASCULINO (Lutas)

Sub-12 — Até 35 kg

Rafael Santos (Hachiman RS)

Sub-12 — Até 45 kg

Bernardo Acauan (Hachiman RS)

Sub-14 — Até 40 kg

Solano Nunes (GN Gaúcho RS)

Sub-14 — Até 50 kg

Felipe Martinez (Barrios Uruguay)

Cadete — Até 55 kg

Thiago da Costa (ASKAB RS)

Cadete — Até 65 kg

Gabriel Rodrigues (Yokohama SC)

Cadete — Acima de 65 kg

Igor do Nascimento (ASKAB RS)

Júnior — Até 60 kg

Sulliwan Freitas (Sport Center)

Júnior — Até 70 kg

Lucas Valmorbida (Goju Kan PR)

Júnior — Acima de 70 kg

Santiago Diaz (Barrios Uruguay)

Sênior — Open

Fernando Marques (Shidokan RS)

Sênior — Até 60 kg

Weslei Camargo (Araucária PR)

Sênior — Até 67 kg

Vinicius Figueira (Global SC)

Sênior — Até 75 kg

Cesar Frutoso (Araucária PR)

Sênior — Até 84 kg

Kaique Rodrigues (Yokohama SC)

Sênior — Acima de 84 kg

Nicolas Natan (Akadac PR)

Master A/B/C — Acima de 78 kg

Luciano Nunes (Tora RS)

Master D/E/F — Até 78 kg

Cristiano da Silveira (Tora RS)

KATA FEMININO

Sub-10 — Todas as graduações

Lais Palma (Associação Centro Sul)

Sub-12 — Divisão Novos

Sofia Caraballo (Barrios Uruguay)

Sub-14 — Divisão Novos

Kathlem Domeraski (Askab RS)

Sub-14 — Divisão Especial

Natalai Macuglia (Global SC)

Cadete — Divisão Especial

Natalia Macuglia (Global SC)

Júnior — Divisão Especial

Helena Nunes (GN Gaúcho RS)

Sênior — Divisão Novos

Anna Clara Bramchart (GN Gaúcho RS)

Sênior — Divisão Especial

Tayná Cavalheiro (Goju Kan PR)

Master — Divisão Especial

Liege Silva (AKPM RS)

KUMITE FEMININO

Sub-12 — Até 40 kg

Victoria Castiglioni (Barrios Uruguay)

Cadete — Acima de 50 kg

Ana Laura Matzenbacher (GN Gaúcho RS)

Júnior — Até 55 kg

Helena Nunes (GN Gaúcho RS)

Júnior — Acima de 55 kg

Merciéle dos Santos (Associação Centro Sul)

Sênior — Open

Stéphani Trevisan (TK Karate SP)

Sênior — Até 50 kg

Giovanna Feroldi (Tradição SC)

Sênior — Até 55 kg

Julia Hort (Tradição SC)

Sênior — Até 61 kg

Érica dos Santos (Resistência SP)

Sênior — Até 68 kg

Natália Spigolon (Sport Way SP)

Sênior — Acima de 68 kg

Evelyn Vieira (Tradição SC)

Master — Todos os pesos

Jucieli Momolli (Associação Centro Sul)