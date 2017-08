"Vamos dar um passo de cada vez", afirma novo presidente do Riograndense 

Novos ares 11/08/2017 | 20h07 Atualizada em

Passou quase um mês desde a informação de que Wolmar Heringer seria o novo presidente do Riograndense. E, em assembleia realizada na noite de quinta-feira, 14 conselheiros votaram e, por unanimidade, escolheram o ex-ferroviário de 62 anos como mandatário do clube centenário. Ele substitui José Luiz Coden, que deixou o cargo por motivos particulares. O restante da diretoria continua o mesmo. O mandato vai até outubro do ano que vem.

– Vamos trabalhar em prol do Riograndense. Eu sempre ajudei o clube, mesmo quando não tinha cargo. Várias pessoas se comprometeram comigo, mas, principalmente, com o clube. Então, com a ajuda de todos, vamos procurar reestruturar o Riograndense para voltarmos bem – afirma Wolmar.



Devido a desistência em continuar na disputa da Terceirona, o Riograndense foi punido com a exclusão de todas as competições da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) até 2020.



o seu primeiro dia como presidente do clube, na sexta-feira, Wolmar cumpriu expediente no Estádio dos Eucaliptos. O novo mandatário esmeraldino ressaltou que a prioridade será na adequação da casa do Riograndense, para que o time não volte a ter prejuízos por não poder jogar em seu estádio, o que acabou causando o rebaixamento da Divisão de Acesso em 2016 e a desistência da Terceirona neste ano.



– Vamos trabalhar passo a passo. Não queremos dar um passo maior do que a nossa perna pode alcançar. A primeira coisa a fazer é regularizar os Eucaliptos. Temos que cumprir as normas exigidas pelos órgãos para garantir a própria segurança dos nossos torcedores e para que possamos voltar a jogar aqui – destaca Wolmar.



Além disso, com esse período sem competições, o novo presidente planeja começar a quitar as dívidas trabalhistas do clube e a desenvolver as categorias de base.