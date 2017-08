União vence duelo local e deixa UFSM em situação delicada na Série Bronze de Futsal

Opostos 07/08/2017 | 17h15 Atualizada em

O Ginásio Saul José Machline, a casa do Corintians, recebeu um belo jogo de futsal na noite de domingo. Em duelo válido pela penúltima rodada da Chave 1 da Série Bronze, o União Independente levou a melhor e venceu o UFSM Futsal por 5 a 2. Iago, Lucas Peres, Fernandinho, Lucas Moraes e Bernardo marcaram para o União. Já os gols do UFSM foram anotados por Feijão e Carlos.

Só um time da região ficará fora da segunda fase da Série Bronze



O resultado deixa a equipe do técnico Gabriel Pranke em situação bastante delicada na competição. São 10 derrotas seguidas. Na última rodada, no próximo sábado, o UFSM, que soma 13 pontos e cupa a 7ª posição — zona limite de classificação —, encara o Serade, de São Borja, em Santa Maria. Uma vitória garante a equipe da cidade para a etapa seguinte do campeonato. Contudo, se o time tropeçar em casa, terá de torcer contra o Palmeiras, de São Gabriel, que joga diante da ACF, de Caçapava do Sul, na Terra dos Marechais, na rodada decisiva.

"Situação é bem perigosa", alerta técnico do UFSM Futsal



— Estamos encarando os dois últimos jogos como decisivos. No de ontem (domingo), colocamos uma proposta diferente em prática. Mas, no momento decisivo, eles mataram o jogo. Agora, ficou tudo para a última rodada. Provavelmente, o Palmeiras deve ganhar em casa. Por isso, temos de fazer o dever de casa. Em função do fator local, temos de impor o nosso ritmo e manter isso até o final. Não queremos jogar atrás no placar. Estamos bem confiantes — garante Pranke.

Por outro lado, o time do treinador Rodrigo Gomes, o Digo, que já está classificado, segue a caça ao líder São José, que encerrou a sua participação na primeira fase. Porém, para garantir o topo da tabela na Chave 1, o União terá de golear a Ser Santiago, no próximo sábado, fora de casa, por oito gols de diferença.

— No mundo da bola, tudo pode acontecer. Mas é muito difícil (golear Santiago). A equipe de Santiago é muito qualificada. Mas vamos lá para tentar ganhar. Sobre o campeonato, ele é longo. E as próximas fases levam em conta o percentual de aproveitamento. Estamos em segundo lugar geral na Bronze e queremos manter isso — avisa Digo.