União Independente e UFSM Futsal fazem jogo decisivo no domingo

União, de amarelo, e UFSM jogam neste domingo no ginásio do Corintians

O Ginásio Saul José Machline, o ginásio do Corintians, deve receber um grande público na noite de domingo. Às 19h, pela 17ª rodada da Série Bronze de Futsal, União Independente e UFSM fazem um duelo local com cara de decisão. O primeiro busca a liderança, enquanto o segundo, a classificação na Chave 1 da competição.



O União é o segundo colocado, seis pontos atrás do São José, de Cachoeira do Sul, que já fez todos os seus jogos nessa primeira fase. Para terminar líder e levar vantagem para as próximas etapas, o time amarelo e azul precisa derrotar o UFSM e o Santiago e ainda tirar uma diferença de 10 gols de saldo.



Já os universitários precisam de um bom resultado para ficar mais perto da segunda fase. O UFSM é o sétimo colocado, no limite da zona de classificação, e está apenas dois pontos à frente do Palmeiras, de São Gabriel. Por outro lado, se vencer, combinado com um resultado negativo do La Máquina, de São Sepé, que tem um jogo a mais, pode subir uma posição. Na última rodada, os santa-marienses tem um duelo difícil contra o Serade, em Santa Maria.



Os ingressos para a partida de domingo serão vendidos por R$ 10.